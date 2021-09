Ravello: convocato per domani il Consiglio Comunale.

Il Sindaco di Ravello, in Costiera Amalfitana, Salvatore Di Martino, ha convocato in seduta straordinaria e “pubblica” il Consiglio Comunale per il giorno 2 settembre 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione ed il 3 settembre 2021 alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso l’Auditorium di Villa Rufolo.

Questo l’ordine del giorno: