Ravello: causa maltempo, spostato in Auditorium Oscar Niemeyer il concerto di Sergio Cammariere di domani. Il concerto di Sergio Cammariere in programma domani (sabato 11 settembre, ore 21.15) in Piazza Duomo, vista l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale, è spostato in Auditorium Oscar Niemeyer.

L’ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria via mail a boxoffice@ravellofestival.com fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ATTENZIONE Vista la limitata capienza della sala, ogni singola richiesta per considerarsi confermata deve essere riscontrata.

Con ogni mail si potrà riservare fino ad un massimo di 4 posti. Nella richiesta andranno indicati nome, cognome e numero di telefono di ogni ospite.

Per l’accesso all’Auditorium sarà necessario esibire il green pass o certificazione equipollente.