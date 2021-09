Ravello Campagna elettorale cominciano i comizi, sui social i soliti fake con profili e pagine Facebook. Complimenti alla Città della Musica in Costiera amalfitana tutti al voto con liste uniche da Praiano a Conca a Cetara qui è stato un vero che si respira aria di scontro ma fa parte della democrazia. Sulle pagine facebook dei relativi gruppi i programmi e le iniziative, in bocca al lupo a tutti , ecco comizi e pagine , la corsa per Palazzo Tolla è al countdown

Il gruppo “Ravello va oltre” ha aperto la campagna elettorale con un incontro pubblico nella piazzetta di Castiglione al termine della Santa Messa domenicale (ore 9.45). Interverranno il candidato di Castiglione Francesco Lucibello con Nicola Amato e Lucia Mansi.

Chiuderà il Candidato Sindaco Salvatore Ulisse Di Palma.

https://www.facebook.com/ravellovaoltre/

Insieme per Ravello candidato sindaco Paolo Vuillemier ha fatto apertura campagna elettorale ieri sera a Torello

https://www.facebook.com/insiemeperravello/

La lista Rinascita Ravellese con candidato sindaco uscente Salvatore Di Martino ha pubblicato I suoi interventi sulla sua pagina

https://www.facebook.com/RinascitaRavellese/

Al Via i comizi in Piazza a Ravello da Sabato cominciano i duelli pubblici

Sabato saranno tutte e tre in piazza Vescovado di seguito il programma dei comizzi , per maggiori informazioni consultate le singole pagine facebook

19.00 “Ravello va oltre” Ulisse Di Palma.

20.00 Insieme per Ravello Paolo Vuilleumier.

21.00 Rinascita Ravellese Salvatore Di Martino

Domenica 26 settembre

20.30 Insieme per Ravello

21.30 Rinascita Ravellese.

Mercoledì 29 settembre

20.00 Rinascita Ravellese

21.00 Insieme per Ravello

22.20 Ravello va oltre

Giovedì 30 settembre

ore 20.00-21.00 Insieme per Ravello

ore 21.10-22.10 Ravello va oltre

ore 22.20-23.20 Rinascita Ravellese

Venerdì 1° ottobre

19.30 Ravello va oltre

20,30 Rinascita Ravellese

22 Insieme per Ravello

Questi sono i comizi di massima della durata di circa un’ora