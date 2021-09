Ravello al voto, tatticismo fra i candidati, il sondaggio fra Di Martino, Di Palma e Vuilleumier, chi vorresti come sindaco? Gli altri sfidano il quorum

Ravello al voto, chi vuoi come sindaco?

Salvatore Di Martino

Ulisse Di Palma

Paolo Vuilleumier Risultati

Ravello è l’unica cittadina della Costiera amalfitana dove c’è una competizione fra più liste, Praiano, Conca dei Marini e Cetara già hanno il loro primo cittadino, a candidarsi , con una lista unica, sono Annamaria Caso, Pasquale Buonocore e Roberto Della Monica, unico sindaco uscente a ricandidarsi mentre gli altri sono o espressione della maggioranza precedente, come a Conca dove c’è Frate, o chi, pure essendo vice sindaco , è partito autonomamente, come Annamaria Caso. Per loro c’è solo la sfida del quorum, ma , stando agli osservatori, non ci dovrebbero essere problemi, ovviamente un voto con una bassa affluenza indebolisce la forza politica della futura amministrazione quindi dovranno spingere per farsi votare..