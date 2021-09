Rassegna \"LIBRI IN GIRO\" a Sorrento

“La Matematica del Metafisico” il romanzo di Stefano Esposito, edito dalla casa editrice Edizioni MEA, darà il via alla rassegna “Libri in giro” che si terrà a Sorrento dal 4 settembre al 25 settembre. La rassegna organizzata dalla casa editrice napoletana Edizioni MEA, in collaborazione con la Parrocchia Nostra signora di Lourdes animerà il settembre letterario sorrentino con tanti appuntamenti che allieteranno questo fine scorcio d’estate.

L’appuntamento con Stefano Esposito e il suo “La Matematica del Metafisico” è per sabato 4 settembre alle ore 19,00 a Sorrento nei locali della Parrocchia Nostra signora di Lourdes in via Capasso 5. A moderare l’incontro sarà il parroco don Antonino Mineri. Interverranno, oltre all’autore, Marianna Russo, docente di lingua e letteratura italiana, Sara Federico dottoranda in culture, letteratura, turismo e territorio, Dora Bagnulo docente di Religione Cattolica e Imma Russo studentessa di informatica umanistica. Le letture saranno a cura di Luisa Maresca, studentessa dell’istituto polispecialistico superiore ” San Paolo” mentre gli interventi musicali vedrenno come protagonisti Monica Aversa al pianoforte, Franco Castellano e Tonino Minieri alla tromba.