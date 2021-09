Rapido intervento dei chirurghi di Sorrento salva la vita ad un 37enne.

Nel pomeriggio del 5 settembre il 37enne C. A., residente a Vico Equense, incorre in un grave incidente stradale nei pressi di Seiano e viene portato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Sorrento. Giunto al p. s. Le condizioni appaiono subito serie e gravi, in quanto la Tac eseguita in tempi brevi evidenzia subito uno stato di shock dovuto ad una emorragia addominale interna . Inoltre è presente anche un trauma toracico con collasso polmonare. L’equipe chirurgica, guidata dal Dott. Raffaele Federico e coadiuvato dai dottori Giovanni Fregola e Cristina D’Esposito, interviene immediatamente ed in tempi rapidi in sala operatoria, prima sul torace, eseguendo un drenaggio e poi sull’addome controllando la grave emorragia. L’intervento, della durata di circa 90 minuti, viene condotto in anestesia generale dai rianimatori dottori Laura Morvillo ed Antonio Somma, che riescono a stabilizzare, con non poche difficoltà, le precarie condizioni emodinamiche del giovane. Attualmente il paziente è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata ma in condizioni stabili e sotto stretto monitoraggio strumentale dei parametri vitali. Ancora una volta la prontezza, la professionalità e l’esperienza dei medici del nostro nosocomio vengono fuori salvaguardando la vita dei cittadini della nostra penisola.