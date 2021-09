Ragazzo morto a 17 anni, aperta un’inchiesta

Aveva solo 17 anni . L’ha trovato la sorella , poco distante da casa. Gabriele si è tolto la vita. La piccola comunità di Casola sotto choc da ieri. I suoi motivi in un messaggio d’amore rivolto ai genitori. È quanto hanno ricostruito i carabinieri arrivati sul posto in cui si è consumata la tragedia. Il ragazzo ha consegnato il suo dolore alla madre ed al padre . Aperta comunque un’inchiesta per accertare le cause della morte. Sequestrato il cellulare del giovane alla ricerca di qualcosa che spieghi la sua terribile decisione.

Verranno esaminate le sue conversazioni, i messaggi del ragazzo che quest’anno avrebbe dovuto affrontare l’esame di maturità. Sempre sorridente nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, accompagnati da post sulla pace e il dolore nel mondo. Una sensibilità che potrebbe essersi accentuata durante il periodo del lockdown, molto difficile da superare per tutti noi. La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia.

Il papà gli ha voluto dedicare un ultimo pensiero in pubblico: “Ora sei al sicuro vicino a Gesù. Voglio ricordarti sorridente. Riposa in pace. Ti amerò tutta la vita”