Raffaele Ferrante de “I Ditelo Voi” e la modella Laura Trezza in Costiera Amalfitana. La Costiera Amalfitana e l’isola di Capri continuano ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, insieme alla Penisola Sorrentina, sono tornate ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose continuano ad andare in questo modo anche in questo mese oramai di settembre inoltrato, grazie anche alla zona bianca ancora in vigore.

Nel corso della giornata di oggi, Giovanni Locatelli dell’Amalfi Coast My Way ha avuto due ospiti speciali: si tratta di Raffaele Ferrante, del trio comico “I Ditelo Voi”, e la modella Laura Trezza.