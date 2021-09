Questa sera allenamento congiunto ad Ottaviano per la Folgore Massa

Importante appuntamento, quello di questa sera alle ore 20, che vede la Folgore Massa impegnata nella sua prima uscita stagionale in serie A! Nell’allenamento congiunto ad Ottaviano, i biancoverdi ritrovano nella massima serie gli avversari delle tante battaglie sportive sui campi della serie B. La squadra di coach Esposito quest’anno disputerà le partite in casa ad Agerola, nel palazzetto Alfonso Criscuolo, mentre il Comune di Sorrento si sta adoperando per riportarla nella “casa” effettiva nel più breve tempo possibile.