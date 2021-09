Proseguono in direzione Napoli le attività di manutenzione sul viadotto della SS7/Bis Terra di Lavoro

CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO – ANCHE IN DIREZIONE DI NAPOLI – LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUL VIADOTTO DELLA SS7/BIS “DI TERRA DI LAVORO” DI SCAVALCO ALL’AUTOSTRADA A1, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· dall’8 settembre interdette al transito delle rampe di collegamento tra la statale e la A1 verso Napoli

· attività programmate a cavallo tra i mesi di settembre ed ottobre allo scopo di non gravare sugli spostamenti estivi

Avanza anche in direzione di Napoli l’intervento di manutenzione programmata, già avviato in direzione di Roma, sul viadotto della SS7/bis “di Terra di Lavoro” situato al km 29,224, nel territorio comunale di Caivano (NA), di scavalco all’autostrada A1 Milano-Napoli.

Nel dettaglio, per l’esecuzione di alcune attività – tra le quali alcuni interventi sull’impalcato in carpenteria metallica e ripristini corticali sulle parti strutturali in cemento armato – a partire da mercoledì 8 settembre e fino al prossimo venerdì 8 ottobre saranno chiuse al transito le rampe di collegamento tra la SS7/bis “di Terra di Lavoro” (al km 29,200) e l’imbocco autostradale della A1 verso Napoli, sia in direzione Nola che in direzione Villa Literno.

I percorsi alternativi, individuati nel corso di una specifica riunione congiunta tenutasi nel luglio scorso presso la Prefettura di Napoli, sono i seguenti:

Per i mezzi provenienti da Villa Literno in direzione Nola:

Uscita allo svincolo di Acerra sulla SS7/bis ed immissione sulla SS162 NC “Asse Mediano” in direzione Acerra – uscita A1, direzione Napoli.

I mezzi di massa inferiore alle 7,5 tonnellate potranno utilizzare, in alternativa, l’uscita allo svincolo di Caivano della SS7 bis “Terra di Lavoro”, l’immissione sulla SP ex SS87 NC e l’immissione sulla SS162 NC “Asse Mediano” in direzione Acerra – uscita A1, direzione Napoli.

Per i mezzi provenienti da Nola in direzione Villa Literno:

Uscita svincolo di Acerra sulla SS7/bis ed immissione sulla SS162 NC “Asse Mediano” in direzione Acerra – uscita A1 Direzione Napoli.

Queste attività sono state programmate a cavallo tra i mesi di settembre ed ottobre allo scopo di non gravare sugli spostamenti connessi con l’esodo estivo.