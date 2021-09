Prosegue la campagna vaccinale ad Agerola: ottimismo sul raggiungimento dell’immunità di gregge in quasi tutte le fasce d’età.

La tabella in basso contiene i dati, forniti dalla Asl Napoli 3 sud, sulle percentuali di vaccinati ad Agerola. Come si evince da questo schema le percentuali di vaccinati relative a quasi tutte le fasce d’età consentono di essere ottimisti sul raggiungimento dell’immunità di gregge. Una condizione indispensabile per guardare al futuro con rinnovata speranza. Questo scenario incoraggiante è stato reso possibile grazie all’instancabile lavoro dei volontari della Misericordia Agerola e dai medici, infermieri e farmacisti che hanno lavorato senza sosta al servizio della comunità per garantire il raggiungimento di un traguardo così importante.