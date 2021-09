Primo giorno di scuola a Minori: gli auguri del sindaco a studenti, docenti e personale ATA. Il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, ha fatto i suoi auguri a studenti, docenti e personale ATA in occasione della ripartenza delle scuole:

Buon Anno Scolastico in presenza a tutti i nostri giovani studenti alla Preside al personale ATA, alle maestre e grazie a tutti coloro che hanno lavorato in queste settimane per rendere funzionale è sicuro il nostro plesso scolastico. Sarà un anno di grande gioia e serenità all’insegna della creatività dell’armonia e dell’amore. Siate responsabili per voi stessi nel rispetto di tutti attuando tutte quelle regole opportune per riconquistare la normalità. Un abbraccio.