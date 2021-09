Primavera Maiorese “Con la pioggia sversamenti a mare e puzza di fogna”

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) Il post di ieri di Primavera Maiorese continua la lotta contro il depuratore nella cittadina della Costa d’Amalfi :

Purtroppo la puzza di fogna non la possiamo postare.

☹️ Ma questo è quello che scende da monte, oggi, con 20 minuti di pioggia intensa.

👎🏻 Vorrebbero portarci pure i reflui di altri 5 Comuni.

⁉️ Quali le conseguenze su spiagge e frazioni in caso di “troppo pieno”?!?

⁉️ Quali le conseguenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie ed i costi di ripristino?!?

⁉️ L’hanno considerato nel raffronto costi/benefici?!?

Anche per questo continuiamo a dire:

❌ NO AL DEPURATORE

✅ SI ALLA CONDOTTA SOTTOMARINA

