Presentato il logo di “Ravello va oltre”, la lista del candidato sindaco Salvatore Ulisse di Palma

Ravello. La lista “Ravello va oltre”, che vede come candidato sindaco Salvatore Ulisse di Palma, presenta il proprio logo: «Quando il cammino diventa irto è pericoloso, perché all’entusiasmo subentra la quotidianità e non si avverte neanche il peso della stanchezza perché i gesti sono sempre uguali, perché non si ha la forza di gettare il Cuore OLTRE l’ostacolo e non si sanno indicare percorsi nuovi, obiettivi più gratificanti, il meglio per i cittadini.

E’ allora che l’OLTRE è necessario, ed è allora che bisogna osare per ridare vigore ad un’ attività amministrativa, perché priva di fantasia, non sa scegliere L’OLTRE.

L’OLTRE per noi vecchi e giovani con passate esperienze amministrative o meno è il coinvolgimento, è il dialogo continuo che bisogna intrattenere con la nostra amata Ravello.

Il simbolo migliore che rappresentasse questa nostra ansia non di rinnovamento, ma di OLTRE non poteva che essere l’ingresso del Municipio (Palazzo Tolla), un ingresso con porte aperte, un ingresso al quale nessuno deve bussare per essere ricevuto o per poter dialogare con gli amministratori tutti, ma aperto, vuoi perché deve poter entrare un’aria nuova, vuoi perché, come casa comune deve poter sempre accogliere e, nel limite della praticabilità poter dare risposte che tutti meritano.

Un coinvolgimento effettivo perché ognuno diventi gestore della cosa pubblica, dove ognuno potrà dire la sua sempre senza paura alcuna, da uomo libero, sapendo che l’interlocutore sarà sempre un suo pari compreso il Sindaco.

Una rivoluzione pacifica, perché nessuno resti solo, perché la comunità non sia fatta di punti, ma di un assieme di punti che formano una retta, coinvolgimento dei tantissimi e, con la pazienza ed il garbo da porre in essere, perché anche i più riluttanti possano dire che questa è la mia terra, questa è la terra dei miei avi e, per questa terra lotterò, mi sacrificherò per il benessere comune e, perché, come Dio ha voluto all’ atto della sua nascita, giardino terrestre che venga preservato e consegnato ai figli dei nostri figli, perché OLTRE si può, OLTRE si deve .

Salvatore Ulisse di Palma

Candidato Sindaco

Lista ” Ravello va OLTRE ”

Elezioni amministrative del 3/4 ottobre 2021».