Presentate le liste, a Ravello si passa alla campagna elettorale. Quali sono le previsioni?

Pronti, partenza, via; a Ravello presentate le liste, si passa alla campagna elettorale. Che campagna elettorale ci attende? Quali sono le previsioni?

Nella Città della Musica le attese erano tante, abbiamo chiesto nelle settimane precedenti a varie persone ravellesi quale era il clima e le aspettative; le risposte più o meno le stesse: vediamo se c’è un accordo e quante saranno le liste, ma anche quali saranno le novità. Abbiamo cercato anche di capire le aspettative e per non interferire nei lavori in corso abbiamo taciuto sui gossip.

Oggi a liste presentate proviamo a fare una sintesi delle puntate precedenti che saranno sicuramente parziali o anche imprecise, ma è quello che abbiamo raccolto per strada, in alcuni casi neanche detto esplicitamente ma con allusioni e riferimenti al passato.

Negli ultimi cinque anni non c’è stato un vero e proprio dibattito politico perché la scena è stata sempre abbastanza confusa da singoli episodi e da trasformismi legati a singoli avvenimenti; a grandi linee possiamo dire che Rinascita Ravellese e per essa Salvatore di Martino dall’inizio del mandato nel 2016 ha avuto a che fare con i tre rappresentanti in seno al Consiglio Comunale delle due liste avversarie sconfitte, ma mai con partiti o movimenti esterni che potessero alimentare il dibattito politico; inoltre i rappresentanti di una lista si sono ben presto dissolti con Nicola Amato prima isolato, poi riavvicinato a Di Martino con la sua nomina nel CdI della Fondazione, infine confluito nella lista di Ulisse Di Palma; il movimento Insieme per Ravello non ha più mantenuto le grandi assemblee che facevano parte della storia originaria del Movimento, e sui grandi temi non ha mai avuto una posizione chiara e definita (non hanno preso posizione sulle vicende tumultuose della Fondazione e neppure sulla trasformazione statutaria che ha fatto diventare la Fondazione uno strumento della Regione Campania), una politica del “Tanto peggio per il Paese, tanto meglio per Insieme per Ravello” che oggi molti cittadini contestano all’opposizione che sarebbe rimasta a guardare senza spendersi a favore di Ravello, ma puntando solo a riprendere le redini del Comune, che già avevano retto per cinque anni e che i Ravellesi non avevano apprezzato, bocciandoli al voto; non è un caso che tutti i contendenti oggi contrapposti, alle ultime elezioni regionali hanno sostenuto tutti il presidente De Luca.

Anche il Gruppo di Maggioranza ha avuto traversie interne che hanno portato dopo tre anni all’allontanamento di Cantarella, e a mal di pancia vari. Insomma uno scenario che non sempre i Ravellesi hanno capito e che aspettavano di capire con la presentazione delle liste; purtroppo non si capisce molto e oggi le domande sono più delle certezze: Perché la lista di Ulisse di Palma non è completa? Forse perché alcuni candidati sono stati “convinti” dagli avversari nelle ultime ore a desistere, come qualche voce di corridoio ci sussurra? O perché il seguito che lo aveva indotto ad uscire dalla maggioranza si è dileguato spontaneamente non ravvisando le condizioni di una vittoria? Di sicuro una presa di posizione quella di Di Palma e C. un poco tardiva e non sufficientemente motivata dal suo manifesto di qualche mese fa che sembrava più dettato dal suo risentimento personale che da un progetto politico.

La lista di Insieme per Ravello presenta una sola donna; scelta volontaria? O scelta indotta da mancanza di alternative? Una domanda alla quale la campagna elettorale dovrà dare risposte e, comunque, ci sembra una scelta infelice, specialmente nel 2021. Anche sul fronte del rinnovamento non sembra che ci siano stati innesti stravolgenti anche per la poca conoscenza che ha il paese delle new entry. La fusione con i vecchi avversari non è stata spiegata e alla fine ha solo confuso gli elettori che sono alla ricerca di una bussola per capire la direzione ed i motivi.

Rinascita Ravellese per motivi forzati si è dovuta rinnovare e per farlo si è mantenuta nel serbatoio di partenza; una circostanza questa che serve a dare più garanzie agli elettori e che rafforza l’immagine di un gruppo che si identifica totalmente nel suo leader, nel bene e nel male. Mancano all’appello alcune figure che avrebbero di sicuro aiutato ad orientarsi in questa che sembra più una giungla che un bosco; a Rinascita mancano quei 4/5 che nel 2016 furono i suoi supporter; di qualcuno si sa che è fuori ed anche perché, di altri si saprà; ma anche su questo nel paese si rincorrono voci e ipotesi.

In conclusione sarà una campagna elettorale all’insegna dell’incertezza con un voto testa a testa che molti vedono incerta e decisa a favore della Compagine che farà meno errori in campagna elettorale;.

Fino ad ora, chi più e chi meno, gli errori li hanno fatto tutti.