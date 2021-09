Preoccupazione a Maiori per un principio di incendio in zona San Lazzaro

Maiori, costiera amalfitana. Un principio di incendio si è sviluppato sulla montagna in località San Lazzaro, con lingue di fuoco ben visibili ad occhio nudo anche da lontano. L’ora serale e la scarsa visibilità rendono difficoltosi gli interventi per cercare di domare l’incendio ed evitare che si espanda complice anche il leggero vento di questa sera che sicuramente non aiuta.

Si cerca comunque di spegnere le fiamme prima che l’incendio si espanda distruggendo la vegetazione della zona.