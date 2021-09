“Prenota e ritira”, come funziona il servizio della Farmacia Elifani a Meta.

I farmacisti della Farmacia Elifani di Meta rendono disponibile il servizio “Prenota e ritira” che consente di prenotare e ritirare farmaci, parafarmaci e prodotti per la salute attraverso il numero WhatsApp 3458398296 o inviando un’email all’indirizzo farmaciaelifani@gmail.com. Il servizio WhatsApp funziona negli orari di apertura della Farmacia Elifani. Per inoltrare una richiesta è possibile salvare il numero 3458398296 nella propria rubrica. Da qui, attivare l’apposita funzione di “invia nuovo messaggio” e dunque inviare il messaggio con la richiesta specifica. Tutti i dati, in entrambi i casi, saranno trattati nel totale rispetto della normativa sulla privacy. Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione è possibile contattare il numero telefonico 0818786605 o recarsi direttamente al banco in farmacia.

È utile ricordare che i farmacisti della Farmacia Elifani di Meta sono disponibili tutti i giorni alla Via Angelo Cosenza 2/4 per affrontare parte dei problemi attinenti al mondo del farmaco e in generale della salute. Si tratta di un servizio a valore aggiunto erogato ai cittadini del territorio. I pazienti potranno in tal modo disporre di competenze professionali puntuali e aggiornate e avere – in aggiunta al medico curante – un luogo dove potersi confrontare sulle tematiche di salute personale e dei propri cari.