PREMIO INTERNAZIONALE VINCENZO FERRARO. UNA VITA PER LA SCIENZA

Il 25 settembre 2021 alle 09.30, presso il Teatro Tasso, avrà luogo l’incontro ideato e istituito da Maddalena Ferraro dedicato alla memoria di Vincenzo Ferraro. Con il patrocinio della città di Sorrento e di Pomigliano d’Arco, l’evento vedrà la partecipazione , limitata per il covid, delle scuole delle due città. Le interessantissime conferenze dei professori dell’Istituto Superiore di Fisica, purtroppo in tempo di covid, saranno ridotte, ma la tenace volontà di stimolare i giovani ad intraprendere un percorso di studi scientifici e le tante energie economiche, anche, messe a disposizione dalla prof. Maddalena Ferraro , vogliono che si vada avanti.

Dopo accurata e attenta discussione la commissione nomina all’unanimità il Dott CHEN SHI , quale destinatario del premio ,costituito da assegno in euro. Chen Shi ha conseguito il titolo presso l’Università della California Los Angeles , con una tesi dal titolo MAGNETIC RECONNECTING AND TURBOLENCE IN THE INNER HELIOSPHERE.