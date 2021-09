Precipita l’ascensore, paura all’ospedale di Nocera

La direzione sanitaria ha immediatamente disposto un’istruttoria. Ieri pomeriggio gli addetti hanno effettuato un sopralluogo per capire cosa si accaduto. Infatti, pare che, già qualche ora prima, l’impianto fosse stato revisionato dalla società incaricata perché aveva dato alcuni problemi. È da diversi mesi, infatti, che il montalettighe è sottoposto ad una mole di lavoro più che raddoppiata. Infatti, l’altro impianto è in manutenzione, ovvero sono in corso dei lavori di sostituzione per dotare l’Umberto I di un elevatore all’altezza delle attività svolte in viale San Francesco. Tuttavia le procedure pare si stiano dilungando e, quindi, l’ascensore vecchio è costantemente sotto stress.

L’incidente ha rilanciato anche la questione dell’assistenza sanitaria durante i trasferimenti dei pazienti. Attualmente il servizio è svolto dagli ausiliari, ma è stato più volte rappresentato alla direzione che è necessaria la presenza di un medico o un infermiere. Infatti, in caso di incidente più grave o di reazioni da parte dei ricoverati, il personale esterno non avrebbe certamente potuto prestare la necessaria assistenza.

Questo problema si aggiunge alla lunga lista di criticità che interessano l’Umberto I. Temi che, insieme alle emergenze degli ospedali di Sarno, Scafati e Pagani, saranno al centro della riunione dei sindaci convocata lunedì pomeriggio a Nocera Inferiore da Manlio Torquato . Con il primo cittadino nocerino si ritroveranno per programmare le strategie future per chiedere attenzione per la sanità territoriale ed ospedaliera dell’area Nord di Salerno anche Giovanni Maria Cuofano , Lello De Prisco , Giuseppe Canforae Cristoforo Salvati .