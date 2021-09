Praiano, tutti gli orari del Poliambulatorio medico

Il Comune di Praiano e l’ASL Salerno rendono noto l’orario del Poliambulatorio medico della città sito in Via Umberto I C/O Primo Piano della Casa Comunale.

Dott. Andrea Giordano – cell. 330351852 (Medico di base)

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Dott.ssa Antonella Mansi – cell. 3495208851 (Medico di base)

Lunedì dalle ore 13.00 alle ore 15.30

Martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dott.ssa Milena Torino – cell. 3319422325 (Pediatra)

2° Lunedì del mese dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Guardia Medica notturna e festiva – tel. 081.9368176

E’ attiva: