Praiano, si parla di Costabile, a Ravello in forse Cantarella a Cetara ci prova Giuseppe Di Filippo

Ultime ore per la presentazione delle liste per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Domani alle 12 scadono i termini per presentare le liste ed i candidati sindaci in Costiera amalfitana. Anche se i giochi sembrerebbero fatti potrebbero esserci sorprese dell’ultima ora. A Conca dei Marini Gaetano Frate passerebbe la staffetta all’avvocato Buonocore, come abbiamo anticipato da mesi, ma solo domani avremo la certezza

Praiano

A Praiano al momento c’è una sola candidata sindaco sicura, Anna Maria Caso che, da buona runner, ha cominciato a far la sua maratona senza guardarsi indietro. L’incognita principale è su cosa farà il sindaco uscente Giovanni Di Martino, sembra escluso che si candidi in prima persona, pare che cercherebbe di far una lista con parte della maggioranza , dopo Castellano il nome sembrerebbe essere quello di Costabile Pane, che è la candidatura che aprirebbe i giochi “Nel gruppo stiamo discutendo fra me e Angelo Laudano chi è più opportuno .. leit motiv della campagna e del nostro programma sarà la competenza amministrativa e lo sviluppo del PIL a Praiano”, dice in esclusiva per Positanonews. Per il Movimento Cinque Stelle ci sarebbe Arturo Terminiello che sta provando a fare una compagine però civica “Decidere se candidarci con una lista espressione dei cittadini tutti è una valutazione che faremo stasera” . A domani dunque

Ravello

Fibrillazione in casa del candidato Ulisse Di Palma, che si è sfilato dal sindaco uscente Salvatore Di Martino, nonostante l’offerta di fare una lista unica e le proposte fatte Di Palma ha intenzione di correre da solo, favorendo di fatto Insieme per Ravello di Paolo Wuilleumier, che si ritrova gli avversari che lo hanno battuto divisi. Sembra in forse Dario Cantarella che dal gruppo di Di Palma doveva sfidare il suo ex sindaco Salvatore Di Martino, comunque a Ravello può succedere sempre di tutto e i pronostici possono essere ribaltati

Cetara

Al momento si prospetterebbe la lista unica del sindaco uscente Roberto Della Monica , anche se l’ex sindaco Secondo Squizzato non gli ha risparmiato frecciate , a provarci c’è Giuseppe Di Filippo. Ma anche qui ne sapremo di più domani su Positanonews in diretta.

Agerola in allegato come anticipato da Positanonews sono sicuri solo Di Capua e Naclerio.