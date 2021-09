Praiano, resta chiusa ed abbandonata la struttura dell’Africana Famous Club

Praiano. Stringe il cuore vedere l’Africana Famous Club chiusa ed abbandonata. Si tratta di una una delle location iconiche della costiera amalfitana e sicuramente tra le più belle e suggestive grazia alla sua particolare posizione a picco sul mare ed una struttura formata da 800mq di roccia naturale: una parte naturalmente coperta da roccia e la seconda formata da un’ampia terrazza a soli dieci metri sul mare.

Dal 1962, anno della sua creazione, la discoteca ed il locale non erano mai stati chiusi durante l’estate ma nel 2020 era arrivata la sofferta decisione di non aprire a causa dell’emergenza sanitaria e dell’oggettiva impossibilità a rispettare le regole del distanziamento sociale imposte per permettere il contenimento dei contagi. All’epoca il gestore del locale Salvatore De Lucia affermò che quella era stata l’unica scelta sensata da fare e che era pronto a riaprire nel 2021 se il virus fosse scomparso ma che, in caso contrario, era pronto a ritardare la riapertura.

Siamo all’estate del 2021 e purtroppo l’emergenza sanitaria è ancora in corso e l’Africana Famous Club resta chiuso. Ci auguriamo che per la prossima estate vedremo il bellissimo locale nuovamente aperto.