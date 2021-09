Praiano. L’Hotel Casa Angelina già pronto a ripartire ai massimi livelli e cerca personale per la stagione 2022

Praiano, Costiera amalfitana. Una stagione finita nel migliore dei modi per fortuna, queste ultime settimane splendide , non solo per il tempo, ma per l’afflusso turistico, fanno ben sperare per il 2022 , così come il turismo nel nostro territorio, e l’Hotel Casa Angelina di Praiano, nel cuore della Costa d’ Amalfi, cerca personale in vista della nuova stagione lavorativa.

Ecco l’annuncio

Casa Angelina Praiano ha aperto le selezioni per il 2022 .

La ricerca è per varie figure professionali,nei vari settori ,

Food & beverage, Housekeeping, Facchini , Receptionist

Lavanderia

Chi ha interesse a candidarsi può inviare Il proprio CV correlato da foto a

oppure telefonare allo 0898131333 e chiedere del responsabile del personale .

Nell’offerta di alberghi lusso in Costiera amalfitana, Casa Angelina è un luogo assolutamente unico e stimolante, non solo in ambito lavorativo. Un vero e proprio pezzo di Paradiso nella Divina, un luogo ideale per godersi la Divina, dal suo lato meridionale, con la sua incantevole esposizione, privilegiata dal sole e circondata dal mare. Un lusso che però non è né sfarzoso né opulento, ma una combinazione di eleganza e semplicità.