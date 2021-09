Praiano, il messaggio dell’amministrazione comunale agli studenti in occasione della ripresa dell’anno scolastico

Praiano, costiera amalfitana. Il messaggio di auguri dell’Amministrazione Comunale agli studenti in occasione della ripresa dell’anno scolastico: «Care studentesse, cari studenti, oggi è un giorno speciale per voi e per le vostre famiglie. Non è solo l’inizio dell’anno scolastico, ma il ritorno alla normalità negata da troppo tempo. L’avvio di questo nuovo anno, seppur condizionato dalle misure anti Covid, sta iniziando in presenza grazie al lavoro che in questi mesi ha impegnato dirigenti scolastici e istituzioni e, soprattutto, alla campagna vaccinale.

Come Amministrazione vigileremo e monitoreremo sull’avvio e sulla prosecuzione delle lezioni in presenza. La didattica a distanza è un ossimoro, non si può neanche sentire. Ci è servita, sicuramente, ma ora deve essere un ricordo. E ci impegneremo, se necessario, ad intervenire con l’obiettivo di garantire a tutti i nostri alunni la tutela della salute e il diritto allo studio all’interno degli edifici scolastici. È necessaria, perciò, oggi più che mai, una solida alleanza, unitariamente a coraggio e fiducia per consentire a voi studenti un prosieguo dell’anno scolastico sicuro.

Ci siamo. Oggi tornate a Scuola, attraverserete i corridoi ed entrerete nelle vostre classi, siederete ai banchi con i vostri compagni, vi guarderete negli occhi, farete arrabbiare e sorridere le vostre insegnanti, spazienterete le assistenti scolastiche, insomma …tornerete finalmente a Scuola. E lo farete con una nuova consapevolezza, dopo aver vissuto in prima persona una emergenza che resterà per sempre nella storia e nel vissuto di ognuno di voi …e di noi. Fatene tesoro, non ve ne dimenticate, perché ogni difficoltà che affrontiamo ci rafforza. La Scuola è anche questo. È imparare il mestiere della vita, il più difficile. Dobbiamo esserne consapevoli. Tutti. Buon Anno Scolastico!».