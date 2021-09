Praiano, grande successo delle “Schegge Praianesi” al Faito Trail

Grande successo delle Schegge Praianesi al Faito Trail. In una gara avvincente ed entusiasmante i nostri 44 ragazzi si sono espressi al massimo, distinguendosi e conquistando podi.

Su percorsi che variavano dai 400 ai 900 m, a seconda delle categorie, Angela Del Gaizo, Marilù Vollono, Olga Ercolino, Marianna Di Leva hanno conquistato il primo posto e la nostra brava Cecilia Castellano il terzo posto nella categoria 2012, insieme all’altrettanto brava Francesca Cappuccio secondo posto sui 600 m ; per i maschi, primo posto di Brando Pererano, Mattia Di Leva e Salvatore del Gaizo che , nelle sua categoria, ha visto condividere il podio con due compagni di squadra: Salvatore Castellano e Tommaso Pastore, rispettivamente secondo e terzo. Ottimo terzo posto sui 900 m del nostro Giuseppe Fusco.

Possiamo ben dire che le Schegge hanno sbancato perché tutti , anche gli altri hanno conseguito ottimi piazzamenti, giungendo trai i primi in ogni categoria. Davvero una grande soddisfazione non solo per me e mio marito, Mister Fiore, che li alleniamo da un po’ di tempo, ma per tutta la comunità praianese che partecipa e segue con la stessa passione e lo stesso entusiasmo delle Schegge. Davvero una bella giornata di sport, vissuta all’insegna del sano agonismo e con tanta, ma tanta allegria … il nostro doping. Bravi tutti!