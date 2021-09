Praiano, Conca e Cetara candidati unici a Ravello tre ad Agerola nessuno, situazione di stallo a 48 ore dalla presentazione delle liste.

Costiera amalfitana al voto

Costiera amalfitana al voto, un voto anomalo, dove la campagna elettorale si svolge in piena estate e la formazione delle liste è stata fatta con la calura del mese di agosto , per terminare in queste ultime ore. Venerdi 2 e sabato 3 settembre si presentano le liste per le elezioni di ottobre, elezioni slittate a causa del lockdown per il coronavirus Covid – 19.

Praiano

Praiano, situazione immutata con Annamaria Caso con parte della maggioranza e new entry, il sindaco uscente Giovanni Di Martino ancora non ha formato una lista, si pensa che verranno candidate persone che rappresenteranno gli interessati che non si candideranno in prima persona, il Movimento Cinque Stelle non dovrebbe presentarsi, ci sta provando Arturo Terminiello, al momento c’è solo la lista della Caso.

Conca dei Marini

Conca dei Marini, Gaetano Frate ha indicato l’avvocato Buonocore come suo successore, persona forte politicamente, già candidato sindaco di Amalfi, qui dovrebbe esserci un’unica lista.

Cetara

Cetara, sembra quasi sicuro che ci sarà solo il sindaco Roberto Della Monica candidato e quindi la lotta sarà fra chi prenderà più voti per diventare assessore, Angela Speranza non dovrebbe essere della partita

Agerola

Agerola è la vera sorpresa, a 48 ore dalla presentazione delle liste, il gruppo del sindaco uscente Luca Mascolo, uomo forte del PD in Campania, presidente anche dell’ente idrico, non ha ancora espresso un nome e, dopo la fuoriuscita del vice Andrea Buonocore, si è in una situazione di stallo, si pensa a un esterno .

Ravello

Ravello, lotta a tre dopo la spaccatura fra Salvatore Di Martino e Ulisse Di Palma, entrambi si candideranno a sindaco, cosa che avvantaggerebbe Paolo Wuilleumier, già sindaco, ma la palla è rotonda come direbbero sul campo di calcio, bella partita e sempre la più infuocata politicamente la Città della Musica