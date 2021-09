Praiano, Anna Maria Caso il primo sindaco donna. L’intervista: “Grande coraggio da tutti noi”

C’è stato un grande coraggio da parte di tutti noi a cominciare questa corsa per il paese già da dicembre. Sono le prime parole che Anna Maria Caso, vicesindaco di Praiano ed ex sindaco facente funzioni al posto di Giovanni Di Martino. La Caso correrà da sola: è questo che si legge ovunque. L’unica lista presentata alle prossime elezioni amministrative è la sua.

Ringrazio i miei compagni di lista che sono stati al mio fianco e abbiamo fatto questa lunga corsa per dare anche a Praiano un programma per i prossimi anni. Questo è solo il riscaldamento – ha aggiunto la Caso. Ho intenzione di fare comunque campagna elettorale in questo mese, perché dobbiamo convincere tutti e vogliamo il bene di Praiano.

Dunque i giochi non sono ancora conclusi. La Caso da vera maratoneta ha vinto la sua gara e sarà il primo sindaco donna di Praiano e forse dell’intera costa d’Amalfi.