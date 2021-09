Praiano, abusi ad albergo e consigliere comunale, il sindaco Di Martino “Difformità al titolo”

Praiano, Costiera amalfitana. Interventi su abusi effettuati in provincia di Salerno , fra la Costa d’ Amalfi e il Cilento , con relativa notizia di reato alla Procura, atto dovuto in questi casi, Positanonews ha voluto sentire il sindaco Giovanni Di Martino che ci ha chiarito che “Ci sono stati dei controlli antiabusivismo e sono state rilevate delle difformità rispetto ai titoli assentitii” . In pratica all’albergo è stata rilevata la realizzazione di pannelli in vetro e telai di alluminio e un vuoto tecnico sopra il garage e locale lavanderia, opere per le quali sono state rilevate irregolarità rispetto a quanto richiesto a livello di permessi urbanistici, idem per il consigliere comunale con una falegnameria, che ha costruito pannelli in plexiglass per schermare i macchinari esterni e un deposito per materiali esterni “, opere contestate un paio di settimane fa per le quali , visto che si tratta di difformità rispetto ai titoli assentiti, gli interessati chiederanno una sanatoria .