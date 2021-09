Praiano: 8 settembre la proiezione di Reborn, corto incentrato su un transgender della Costiera Amalfitana

il cortometraggio Reborn diretto da Arianna Amato, in arte Aryanne Maudit. Una persona non-binary, una lesbica, un gay e un transgender della costiera raccontano l’esperienza di essere queer in costiera amalfitana.

Dopo la proiezione del corto, il documentario The Death and Life of Marsha P. Johnson. Girato nel 2017 da David France, segue le vicende di Victoria Cruz, un’attivista per il movimento LGBT+ che ha lavorato nel centro antiviolenza di New York, impegnata a fare luce sul mistero della morte di Marsha P. Johnson, figura importantissima del movimento LGBT e perno della liberazione omosessuale seguita a Stonewall.

L’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria.