Post Fata Resurgo - uscito oggi il disco d\'esordio dei P.F.R. (Mauro Marsu e Salvatore Torregrossa)

P.F.R. (Post Fata Resurgo) è un progetto che omaggia e incarna musicalmente quel “Post Fata Resurgo”, da sempre motto della città di Castellammare di Stabia ( Napoli ), nonché titolo dell’album.

Il duo è formato dal rapper/MC Mauro Marsu, (tra i frontman dei Resurrextion dal 2002) e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa, che spazia tra tastiere, chitarra, sax, tromba, basso, fisarmonica, percussioni e tutto ciò che suona.

I due artisti, dopo aver collaborato per il disco “Prima dell’alba”, per il brano “HavaNapolis” (col cubano Alex Acosta) e dopo varie collaborazioni in “lockdown” nel 2020, hanno deciso di dar via a un progetto condiviso.

Post Fata Resurgo è il frutto di questo lavoro (anticipato dall’EP “Assaggi”, uscito il 16 dicembre 2020).

Una musica catartica, provocatoria, liberatoria.

Più che di Musica Rap il progetto è… Rap su Musica, 1000 influenze, 0 barriere.

Letteralmente: nel disco infatti ci sono molteplici influenze oltre al rap: funk, soul, jazz, ballad, napoletana, rock, punk-rock, disco, folk, tradizionale, scat fino al pezzo “22 e 55 Museca” che miscela insieme 15 generi differenti!

Il minimo comune denominatore è il Rap, ma declinato su strumentali che raccolgono e miscelano anni di ascolti, studi, ricerca e passione per la musica.

Il disco è stato registrato a Castellammare di Stabia, nel “Sanamusica Studio” di Salvatore Torregrossa, che ha curato i mix dell’album (ad eccezione delle tracce 2,3 e 4, missate da DJ Spider). Il Coro degli Ultras presente nell’ultima traccia è stato registrato al SDM Recording Studio, Gragnano (NA).

I master sono stati curati da DJ Spider (membro dei Resurrextion e del team di produzione Overmuzik).

Il gruppo ha vinto l’Arezzo Wawe Music Contest 2021 per la Campania con questa motivazione: “Rap di ottima fattura e al passo con i tempi. Le barre del MC non sono mai banali e la loro musica si mischia bene anche con la tradizione musicale campana.”

Tracklist

1 – A

2 – Veleno feat. Rosalba Alfano

3 – ‘Ncroce

4 – ’O Rap d’’e scugnizze

5 – A quanto ‘o vvinne?

6 – Parlano, parlano… nun credere a sti cchiaveche!

7 – 22 e 55 Museca

8 – ‘A Banchina ‘e Zì Catiello Blues feat. Tony Staiano

9 – Chella ca move o sole e ll’ate stelle feat. Rosalba Alfano,

Sally Cangiano & Domenico Guastafierro (flauto)

10 – Nun c’è via (special recitato da Cristian Izzo)

11 – Acqua d”a Madonna feat. Ebbanesis

12 – Fratielle e Surelle (skit. voce di Catello Schiavone)

13 – Fucaracchie

14 – Mamma d”o Carmene! feat. Daniele Sepe (sax)

15 – Post Fata Resurgo feat. Rosalba Alfano & UJS

