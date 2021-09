Positanonews a Glocal Sud a Marsala per le nuove frontiere del Giornalismo Digitale . Una iniziativa di grande valore fatta al Sud , dalla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina Positanonews fa sentire la voce della Campania con il suo giornale locale oramai diventato un pilastro storico dal 2005 fra la stampa online infraprovinciale di Salerno e Napoli, bisogna sempre andare avanti e confrontarsi mettendosi sempre in gioco con umiltà per migliorare i propri servizi per i lettori.

Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale, organizzato da TP24, Anso, e Google News Initiative che si terrà, dall’1 al 3 ottobre presso Palazzo Fici, sede dell’Enoteca Strada del Vino Marsala in via XI Maggio a Marsala. Glocal Sud è la versione “meridionale” di Glocal, il più importante Festival del Giornalismo on line che si terrà come sempre a Varese, dall’11 al 14 novembre.

Tre giornate di incontri, seminari, dibattiti e workshop con i massimi esperti del settore della comunicazione, del mondo economico e giuridico. E tra le tante personalità del mondo del giornalismo e della comunicazione anche Massimo Russo, direttore di Esquire e Chief Product Officer Hearst Europe, è stato direttore di Wired, condirettore de La Stampa e direttore digital del Gruppo Gedi.

Crediti formativi – Sono dieci i seminari accreditati presso l’Odg Sicilia per il riconoscimento dei crediti formativi nel corso delle tre giornate di Glocal Sud. Le iscrizioni per i giornalisti su piattaforma Sigef si chiudono oggi 29 settembre. I crediti formativi riconosciuti sono due per ogni seminario.

L’anteprima di Glocal Sud – Giovedì 30 settembre, alle ore 20:30, presso Torre di Ligny a Trapani, la proiezione della docu-inchiesta “Matteo Messina Denaro – il superlatitante” di Giovanni Tizian e Nello Trocchia, al termine seguirà il dibattito con Trocchia. L’evento, che aprirà la prima edizione di Glocal Sud, è realizzato in collaborazione con l’associazione “Trapani per il Futuro” e il quotidiano “Domani”. In occasione delle tre giornate di Glocal Sud, il giornale Domani propone delle promozioni speciali per gli abbonamenti. Con un codice coupon “Domanimese” darà la possibilità di abbonarsi gratuitamente. Il codice permette di leggere gratis il giornale per un mese e usufruire per i successivi rinnovi di un prezzo promozionale.

Il progetto Piccoli Borghi – Nel corso di Glocal Sud, verrà presentato il progetto di data journalism “Piccoli Borghi Italiani – Territori in movimento”. L’iniziativa è promossa da Anso in collaborazione con Google News Initiative e propone un progetto che valorizzi il giornalismo del territorio dando voce proprio a questi Piccoli Borghi.

Il programma di Glocal Sud

Venerdì 1 ottobre, nel rispetto degli attuali protocolli anti-covid, alle ore 9:00 gli studenti delle scuole incontrano il giornalista Nello Trocchia del giornale Domani e alle 11:00 il sostituto procuratore di Agrigento Salvatore Vella. Sempre gli studenti saranno coinvolti in un laboratorio di tre giorni su giornalismo e cittadinanza attiva, grazie ad un’attività sostenuta dal Consorzio Trapanese per la Legalità.

Alle 15:30 il dibattito “Digitale e pandemia, com’è cambiata la nostra vita. Il ruolo dei media” con gli interventi di Francesco Raganato, regista del film “Digital Life”; Marco Giovannelli, presidente Anso Daniele Reali, Il Giunco e Massimo Russo. Alle 17:00, “Raccontare per immagini, la fotografia come testimonianza”, partecipano Roselena Ramistella, fotografa; Francesco Raganato, regista; Anna Fici, Università di Palermo; a seguire proiezione Le fotografe – Roselena Ramistella, E’ un evento in collaborazione con Sky Arte. Alle 19:00 “Sostenibilità: buone pratiche per comunicare meglio”, incontro con Barbara Sgarzi, modera Rossana Titone Tp24;

Sabato 2 ottobre, si continua alle 9:00 con un laboratorio di Giornalismo e cittadinanza per i ragazzi delle scuole a cura di Tp24. E sempre dalle 9:00 alle 13:00 un Educational tour per i giornalisti alla scoperta di Marsala.

Alle 10:00 “Social Media Wine – Le cantine e i social media” seminario riservato alle aziende vinicole, con Barbara Sgarzi, modera Nando Calaciura, a cura di Bussolaweb; alle 11:00 “Tutti i gadget del giornalista di strada”, workshop con Matteo Rainisio, Anso; alle 12 Querele e richieste di risarcimento danni: il manuale di autodifesa del giornalista workshop con Valerio Vartolo, avvocato Nicola Biondo, giornalista. modera: Egidio Morici, Tp24; alle 16:00 “Dal locale al globale, le piattaforme e l’Europa”, incontro con Matteo Rainisio, vice presidente Anso, Rosa Rubino, Il Vomere, Giorgio Romeo, Sicilianpost e Maria Astone (Corecom Sicilia); alle 17:30 “Turismo, giornalismo e territorio: l’esperienza di Piccoli Borghi”, proiezione video e incontro con Francesco Raganato, regista, Marco Giovanelli, presidente Anso, Riccardo Di Nardo, CatanzaroInforma Vincenzo Cifarelli, LiveNetwork, Giacomo Di Girolamo, TP24; alle 19:00 “Gli spettacoli e gli eventi dal lockdown al Green Pass” con Daria Biancardi, cantante, Marcello Orlando, Feedback, Nuccio La Ferlita, Puntoeacapo, Vincenzo Grasso, Pres. SILB Palermo a cura di RMC101.

Domenica 3 ottobre, alle 9:30 “Raccontare la “diversità”: con le parole, con le immagini, con la voce”, con Rosa di Natale, autrice de Il silenzio dei giorni; Sara Poma, autrice del podcast PRIMA; Francesco Bellina, fotografo. Modera: Rossana Titone, TP24. Alle 11:30 “L’economia siciliana alla prova della ripartenza”, con Gregory Bongiorno, Sicindustria; Mimmo Turano, Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana; Pino Pace, Unioncamere, modera: Nino Amadore, Il Sole 24 Ore.