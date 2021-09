Positano, violenta lite notturna in spiaggia. Interviene il 118

Positano, costiera amalfitana. Durante la scorsa notte si è verificata una violenta lite tra alcune persone non residenti nella città verticale ma che la raggiungono ogni giorno per motivi di lavoro. Non si conoscono i motivi che hanno dato origine alla lite iniziata con un diverbio per poi degenerare al punto che una delle persone coinvolte è stata colpita alla testa da uno sgabello lanciato da uno dei litiganti riportando delle serie ferite che hanno richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso.