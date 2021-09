Positano, uomo rischia di perdere gamba a mare per l’elica, interviene Romeo Mantellini dei Lucibello, polemiche 118. Un intervento che potrebbe essere stato salvavita quello di Romeo Mantellini, marinaio della società di navigazione Lucibello Boat, persona sempre attenta e sensibile versto tutti, oltre che grande esperto del mare. Provvidenziale il suo intervento, ma non sono mancate le polemiche sul 118 in Costa d’Amalfi, come stiamo dicendo da tempo manca un medico sulla spiaggia e una sinergia fra operatori che possa permettere il massimo intervento nel migliore dei modi-