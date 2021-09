Positano, uomo colto da malore sul Sentiero degli Dei. Intervengono due squadre del CNSAS

Positano, costiera amalfitana. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 62 anni è stato colto da improvviso malore mentre percorreva il Sentiero degli Dei che collega Agerola con la frazione positanese di Nocelle. L’uomo ha richiesto l’intervento del 118 comunicando di trovarsi nei pressi della mattonella 3. Un’indicazione che ha aiutato i soccorsi nell’identificazione del luogo esatto in cui si trovava l’infortunato. Il 62enne è stato raggiunto da due squadre del CNSAS che, giunte sul posto, hanno potuto constatare che l’uomo fortunatamente stava già meglio ed era in grado di camminare. Hanno, quindi, provveduto ad accompagnarlo in sicurezza fino all’accesso al sentiero a Nocelle dove ad attenderlo c’era un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.