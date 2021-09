Positano, una preghiera per Emma Pacifico. Una signora sempre gentile, cortese, signorile, che ha scelto di prendere casa nella perla della Costiera amalfitana, a Liparlati, dove è diventata residente da aprile, dopo che la frequentava dagli anni Cinquanta da turista, e da settanta anni non è mai mancata qui . Siamo vicini nella preghiera a Emma, ricoverata per un ictus all’Ospedale Ruggi di Salerno. Una richiesta di preghiere per Emma dal figlio Nicola Albertoni che accogliamo di cuore. Abbiamo conosciuto la signora, davvero una bella persona, dolce e affettuosa. Preghiamo per lei e affidiamola alla Madonna