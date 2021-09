Positano tra sogno e realtà , una mostra per i nostri amici a quattro zampe

Positano tra sogno e realtà: Due visioni artistiche, scatto e pennello, di uno stesso scenario.

Evento a cura di Giulia Cuccaro.

Dal lavoro di due delle diverse creative che compongono il gruppo dell’associazione Positano SOS Animali, nasce il progetto *“Positano tra sogno e realtà:

Due visioni artistiche, scatto e pennello, di uno stesso scenario”*.

L’evento, a scopo benefico si propone di raccogliere fondi per il Rifugio dell’associazione che al momento ospita 15 gatti recuperati dalla strada in situazioni pericolose per la loro incolumità.

La mostra prevede l’esposizione di 10 paesaggi positanesi dipinti dalla pittrice nonché socia fondatrice Laura Libera Lupo e i loro corrispettivi in stampe fotografiche della talentuosa fotografa nonché anch’ essa socia fondatrice Cristina D’Aiello.

Il tutto nasce come un gioco qualche anno prima, già da allora le due amiche artiste si scambiavano idee per le loro opere, in seguito ad uno di questi scambi è nata la penultima fatica pittorica della pittrice Laura Libera Lupo “Cupole e mare” che ha riscosso un notevole apprezzamento.

In seguito a questo successo le due si sono rimesse insieme artisticamente per creare delle opere i cui proventi aiutassero il sostentamento del suddetto rifugio.

Vi aspettiamo numerosi

dall’ 1 al 10 ottobre dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00,

presso la Pinacoteca Comunale

(Spiaggia Grande di Positano).

Non mancate!