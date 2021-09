Positano, torna la Moda. Una sfilata contro il virus. Questo il bel titolo dell’articolo de Il Mattino di Napoli, principale quotidiano della Campania, della collega, la bravissima giornalista Erminia Pellecchia, molto attenta alle cose di cultura e fashion della Costiera amalfitana , ecco cosa scrive .



Superleggera, così Raffaella Petraccaro, laureanda al corso triennale in design moda, ha battezzato la capsule collection che ha presentato lunedì sera, nel corso della prima edizione di Positano Fashion Day, convincendo la giuria di esperti, tutti giornalisti del settore, che le hanno assegnato il primo premio del contest pensato e voluto dal Comune di Positano e dall’Accademia della Moda di Napoli per restituire nuova linfa al settore trainante, insieme all’industria turistica, dell’economia della città verticale. E Superleggera – nome scelto dalla giovane creativa di Torrecuso che si è ispirata alla celebre sedia di Gio Ponti – potrebbe essere lo slogan per uno stile riconoscibile e riconosciuto in tutto il mondo che vuole rinnovarsi coniugando la solidità della tradizione con la leggerezza del sogno. Sensuali e romantici, eleganti e informali, preziosi nell’innesto di tessuti poveri e pizzi e il gioco armonico dell’azzurro mare che irrompe nei grigi e bianchi total, gli abiti della Petraccaro hanno sicuramente una marcia in più rispetto a quelli degli altri agguerriti sfidanti: Gennaro Avilia, Alessia Autiero, Francesco Coscia, Giulia De Gaetano, Laura Di Mattia, Viviana Buhne, Teresa Caldarelli, Clelia Capocasale, Chiara Caira, Carolina Chef e Chantal Lauriello. Sono i dodici finalisti di un «evento – dice Michele Lettieri, presidente dell’Iuad, eccellenza nel campo della formazione da oltre quarant’anni – che non è una semplice sfilata, ma il rilancio della Moda Mare Positano, un ritorno al passato con uno sguardo al futuro, un’opportunità per le aziende positanesi presso i quali i nostri ragazzi hanno fatto apprendistato e un’occasione per i nostri allievi di sviluppare le loro idee non solo sulla carta. Da oggi si passa alla fase due, portare il brand moda Positano fuori dal localismo e dare un’identità ancora più glamour a un prodotto di alta qualità».

