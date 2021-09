Positano, successo per il concerto di beneficenza a Montepertuso

Positano , Costiera amalfitana . Riceviamo e pubblichiamo volentieri i ringraziamenti per la riuscita del concerto di beneficenza svoltosi nella frazione di Montepertuso, una iniziativa davvero encomiabile da Positanonews i nostri complimenti :

«Questo concerto “senza particolari pretese” ha voluto rappresentare un segno di unione e solidarietà per tutta la comunità di Montepertuso, in un periodo storico particolare rappresentato da difficoltà sanitarie, economiche e sociali, che hanno inciso e incidono in maniera rilevante sul modo e sulla qualità della vita di ognuno di noi. Questo piccolo gruppo nasce senza alcuna pretesa particolare, se non quella di ravvivare una fresca serata di fine estate.

Non ci sono professionisti in questo gruppo, ma solo gente comune di ogni età, che ha voluto attraverso il canto esprimere la propria fede in Dio. Siamo stati tutti uniti per superare le inevitabili differenze ed esprimere con una voce sola un solo intento, pregare.

Tutto è nato dall’idea di stare insieme, passare qualche pomeriggio e serata tra noi. Da lì si è pensato di fare qualcosa per la beneficenza e raccogliere fondi per la chiesa. Per noi è stato emozionante ritrovarsi rafforzando ancora di più un’amicizia già esistente. È stato ancora più bello vedere esplodere la serata in un pieno di emozioni e nella semplicità vedere come tutti si sono emozionati insieme a noi in totale armonia e preghiera.

Il gruppo “5 Voci” (Antonia Apuzzo , Flavio Fusco , Michele De Pasquale , Eleonora Barba e Roberta Mandara ) ringrazia ancora una volta tutti i partecipanti per l’affetto e la generosità avuta… GRAZIE!».

Davvero complimenti a tutti