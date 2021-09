Positano: si cerca ancora Antonino, il dettaglio dell’anello. L’intera Positano continua ad essere in apprensione per le sorti di Antonino Coppola, il 23enne scomparso a Londra il 16 settembre e del quale non si hanno da allora più notizie.

Mentre la famiglia è volata in Inghilterra, dove il ragazzo vive e lavora, e le ricerche si intensificano, ed i cittadini della perla della Costiera Amalfitana dedicano i propri pensieri e preghiere ad Antonino, spuntano nuovi dettagli: il ragazzo, infatti, porta un anello al dito mignolo, al cui interno c’è scritto “Antonino 12 12 1959”.

Antonino è stato visto per l’ultima volta a Bow Street lo scorso 16 settembre. Da quel momento non si hanno più sue notizie ed ogni ora che passa aumenta la preoccupazione ma non si perde la speranza di poterlo ritrovare.