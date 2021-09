Positano ricorda Arturo Aiello con una fiaccolata, ieri gli amici motociclisti in corteo a Vico Equense Chi vive nel cuore di chi resta non muore mai, e Arturo di certo non è stato dimenticato dai tanti amici di Positano che ieri lo hanno ricordato a due anni dalla morte.

Arturo Aiello, che lavorava stabilmente a Positano, era originario di Vico Equense e due anni fa la sua vita è stata interrotta bruscamente a causa di un incidente stradale.

Sono passati due anni da quel triste giorno, il 17 settembre 2019: Arturo aveva solo 23 anni e tanta voglia di vivere. A spezzare la vita del giovane un tragico incidente stradale avvenuto a Ticciano. Per Arturo, in sella alla sua moto, non c’è stato nulla da fare.

A Vico Equense gli amici motociclisti in corteo per ricordarlo ieri dopo la messa delle 18, un corteo alla Chiesa di San Michele Arcangelo a Ticciano, la frazione di Arturo, con i motociclisti della Penisola Sorrentina e della Costiera amalfitana, che lo avevano conosciuto e apprezzato quando lavorava al Rada a Positano , poi il saluto tutti insieme attorno alla moto di Arturo che non dimeticheranno mai .

A due anni dalla sua scomparsa amici e parenti lo hanno ricordato prima partecipando ad una Santa Messa e poi in spiaggia, tra applausi e fumogeni.