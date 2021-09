Positano registra altri 2 casi di Covid-19, salgono a 8 gli attualmente positivi.

Il Comune di Positano aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che in data odierna si registrano 2 nuovi casi di positività al Covid-19. La Asl, unitamente al C.O.C., ha già provveduto al tracciamento dei contatti diretti, che sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa del tampone di controllo.

Salgono, quindi, a 8 gli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si rinnova l’appello alla cittadinanza affinché continui a non abbassare la guardia e rispettare le regole: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.