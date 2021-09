Positano, questa sera tutti alla Chiesa Nuova per seguire Chi l’ha Visto per Antonino. La cittadina della Costiera amalfitana si stringe con affetto e con essa tutta la redazione di Positanonews, e le nostre famiglie, per far si che si faccia di tutto per ritrovare Antonino Coppola, 23 anni, originario di Positano, scomparso dal 16 settembre a Londra, dove viveva da quasi tre anni.

Questa sera, dalle 21.20, le telecamere di “Chi l’ha visto?” saranno in diretta da Positano, presso Piazzetta Chiesa Nuova, in collegamento con gli studi Rai e con la conduttrice Federica Sciarelli con la speranza che questo possa agevolare il reperimento di notizie o indizi per far ritrovare al più presto Antonino o farlo convincere a farsi vivo con la famiglia che è in apprensione.

Antonino è stato visto per l’ultima volta a Bow Street, dove le telecamere lo riprendono mentre andava alla ricerca di un bagno. All’amico che era con lui aveva infatti chiesto di aspettarlo in stazione mentre andava ai servizi igienici, da quel momento non si è riuscito a sapere più nulla di lui, solo ipotesi, ma nessuna certezza, e neanche una immagine di una telecamera.