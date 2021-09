Positano: questa sera la messa per Antonino Coppola, ancora scomparso a Londra. Ancora tanta ansia ed apprensione a Positano, in Costiera Amalfitana, per la scomparsa di Antonino Coppola, del quale non si hanno notizie dal 16 settembre.

Mentre la famiglia è volata a Londra, dove il ragazzo vive e lavora, e le ricerche si intensificano, i cittadini della città verticale questa sera, alle ore 20.00, si riuniranno nella Chiesa Nuova, dove si terrà un momento di preghiera per ritrovare il giovane ventitreenne.

Intanto, continuano ad aumentare gli appelli: