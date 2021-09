Positano ( Salerno ) . Grande successo ieri sera per il Premio Danza Massine, dedicato a Carla Fracci, l’evento storico più importante della Costiera amalfitana. Abbiamo sentito il sindaco Giuseppe Guida durante l’inaugurazione della mostra in onore per Carla Fracci nella Cripta Medievale “Questo per noi non è solo un premio ma è un patrimonio di tutta la comunità – ha sottolineato il sindaco Guida – , rimane il dovere di portare avanti con determinazione questa manifestazione , in questo senso nonostante il momento di difficoltà siamo qui . Il Premio Danza per Positano è stato il momento di grandi successi e di soddisfazioni , però io vorrei consacrare questo come il momento del riscatto dopo questa pandemia. Quest’anno per la Danza è il momento del riscatto , del ricominciare a sentirsi liberi di esprimersi, e attraverso la danza c’è un alto momento di espressione. Abbiamo puntato anche quest’anno a questo evento dal quale vogliamo ripartire anche in prospettiva del 2022 che sarà sicuramente l’anno della ripartenza definitiva che tra l’altro coinciderà con il cinquantesimo per il quale siamo già al lavoro e faremo una edizione straordinaria per consacrare definitivamente Positano come la città dell’arte della Danza mondiale”

Su Positanonews TV, il canale you tube , ed i social network di Positano, da Facebook a intagram e twitter tutto sulla inagurazione della mostra e della splendida serata di gala conclusasi con un meraviglioso concerto dei solisti del Teatro San Carlo di Napoli