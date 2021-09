Positano, operato al cuore a Salerno è fuori pericolo il nostro concittadino soccorso oggi

Positano, Costiera amalfitana. Operazione salva vita all’Ospedale Ruggi di Salerno al nostro concittadino di Liparlati soccorso dal 118 e trasportato con l’eliambulanza alla Torre Cardiologica del Ruggi di Salerno. Impiantato un by pass ora è fuori pericolo. Gli auguriamo pronta e presta guarigione

Da sottolineare il buon intervento del personale del 118 e la necessità dell’intervento dell’elicottero in questi casi. Bisogna comunque rivedere il sistema dell’emergenza a Positano e anche dell’ordinario, occorre un presidio medico continuo, una guardia medica almeno, considerando Positano una zona disagiata , come in effetti è, serve anche a limitare i continui trasferimenti con mezzi propri negli sopedali di Castiglione di Ravello, e molto più spesso dell’Ospedale di Sorrento, anche per cose di minimo conto.