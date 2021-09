Positano: Open Day for Music. L’associazione musicale “Franco Di Franco” presenta l’Open Day for Music. Si tratta di un incontro dimostrativo con gli insegnati e gli alunni della banda San Vito Positano, un’opportunità per conoscere tutti gli strumenti della banda e scegliere di iniziare un percorso musicale.

L’open day si terrà in Piazza dei Racconti, a Positano, il giorno 2 ottobre 2021, a partire dalle ore 17.00.

Gli strumenti presentati saranno il flauto traverso, il clarinetto, il sax, la tromba, il corno, il trombone, il basso tuba, le percussioni e la batteria. Metti in gioco i tuoi talenti!