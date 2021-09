Positano: oggi le Prime Comunioni, per l’occasione “esce” la Madonna.

Nel corso della domenica di oggi, 26 settembre 2021, Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sono in programma le Prime Comunioni. In occasione di questo giorno di festa per il primo turno di bambini che riceveranno per la prima volta il Sacramento dell’Eucaristia e dei loro genitori, vi è stata l’uscita della Madonna.

Si tratta di un momento importante per i piccoli religiosi della perla della Costiera Amalfitana e per le loro famiglie, preceduto, per questo motivo, da un itinerario di catechesi volto a portare la persona alla consapevolezza del sacramento che sta per vivere.

Il sacramento della prima Comunione rappresenta un passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. Per i bambini si tratta del primo, vero incontro con Gesù, il momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue.