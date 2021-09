Positano, nessuna rissa ai Mulini. Un semplice alterco

Positano, nessuna rissa ai Mulini. In piazza dei Mulini c’è stato solo un semplice alterco, due persone in stato alterato, hanno preso questioni che poi avevano già risolto con una stretta di mano quando sono intervenute le forze dell’ordine comunque venute sul posto. Siamo ancora in piena stagione, con tanta gente che gira si vede di tutto, ma parlare di rissa, quando questa non c’è , significa dare false notizie negative sul paese che danneggiano solo il turismo e non sono di utilità sociale. Se vi sono notizie anche negative e di cronaca non ci siamo lesinati a riportarle, a volte le abbiamo riportate come ci era stato autorevolmente riferito e poi si sono rivelate meno gravi di quanto ci era stato detto. Ma sempre sul presupposto della veridicità. Ora siamo di fronta a un fatto non vero e infondato, il concetto di rissa inesistente, questioni nascono ovunque, per salire sugli autobus ( e ne approfittiamo per ringraziare i santi autisti che ci fanno il servizio di trasporto pubblico sia interno del Mobility Amalfi Coast che per la Costiera amalfitana della SITA ), nei parcheggi qualcuno ha da dire sui prezzi, ma non si rende conto di altri prezzi più alti e sopratutto del servizio al centro, insomma persone alterate, magari alticce, ne capitano, sopratutto in agosto , ma in buona sostanza Positano è un paese tranquillo rispetto ad altre località turistiche. Alla fine le persone in questione hanno fatto pace si sono chiarite e sono andate anche a prendersi un caffè con gli aggrediti. Che poi ci sia gente incivile che gira qui o ovunque

Cerchiamo di chiarire a tutti che cosa si intende per rissa

Nel diritto penale italiano la rissa è il delitto previsto dall’art. 588 del codice. Secondo la Cassazione penale la condotta di rissa consiste nel prendere parte a una lite violenta degenerabile in uno scontro fisico tra più soggetti, la quale in genere è suscettibile di estendersi ad altre persone e anche per questo rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica Secondo l’articolo 588 del codice «Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.»

Ebbene non è facile arrivare a configurare la rissa, non vi devono essere solo due parti, a volte la Giurisprudenza parla di quattro o cinque persone, in questo caso si trattava di una aggressione, che non è andata a buon fine, quindi forse addirittura una tentata aggressione, ma Positano fa notizia e si prende spunto da qualsiasi post per scrivere contro il nostro paese .