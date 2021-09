Positano, molo e Spiaggia Grande presi d’assalto dai turisti in questo inizio di settembre

Positano, costiera amalfitana. L’estate continua nella città verticale anche nel mese di settembre grazie ad un mare bellissimo ed alle calde temperature. In tanti hanno scelto di raggiungere la perla della costiera amalfitana in questi primi giorni del mese affollando il molo e la Spiaggia Grande. Un’estate di respiro e ripresa dopo il lungo periodo buio legato all’emergenza sanitaria e che ci auguriamo sia di buon auspicio per un autunno sereno che possa riportarci lentamente alla normalità.