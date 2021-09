Positano, mistero sul metano a Lamorgese, in Via Monte nessuno lo ha avuto e lo chiedono da dieci anni. Arriva anche Mediaset

Positano, mistero sul metano a Lamorgese, in Via Monte nessuno lo ha avuto e lo chiedono da dieci anni. E’ davvero un mistero questa vicenda che riguarda un parente del Ministro di Draghi. A quanto risulta non avrebbe avuto l’allaccio ancora dall’Amalfitana gas. Addirittura il problema è al contrario, perchè la società della Costiera amalfitana è in ritardo con gli allacci della metanizzazione in particolare a Positano, con gravi danni alle zone periferiche, Montepertuso, e le scalinatelle, dove vie la metà dei positanesi. Amalfi, Minori, Maiori e Ravello, per esempio, stanno meglio di noi. In Via Monte c’è stata un’azione forte fatta dai locali, il geometra Giuseppe Ferraioli e il dottor Massimo Predieri, con un accesso agli atti che poteva preludere anche ad azioni giudiziari a Salerno. Insomma, almeno a quanto risulta a Positanonews, non ci sarebbe stato nessun illecito , ma staremo a vedere visto che sono arrivate anche le telecamere di Mediaset, infatti dopo che Libero ha scritto di questo presunto allaccio, le agenzie hanno battuto di una interrogazione della Lega, ora i giornalisti di Canale Cinque, Rete Quattro e Italia Uno , ma anche la stampa nazionale vuole capire di che si tratta. A noi risulta che nessuno in Via Monte, compresi i Lamorgese, abbiano avuto il gas. A dire la verità la notizia è che nel 2021 dopo oltre un quarto di secolo ancora non è arrivato il gas metano e nelle stesse condizioni stanno in tanti, per esempio Via Boscariello totalmente dimenticata e vogliono solo soldi ! Positanonews, ovviamente, è sempre sul pezzo, fra l’altro siamo stati proprio noi a denunciare la mancanza del gas metano a Via Monte come potete vedere negli articoli correlati. Vi terremo aggiornati